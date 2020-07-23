شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام معسكر برج العرب.. الزمالك يواجه بيراميدز وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الخامسة مساء اليوم الخميس، مباراة ودية ضد نظيره بيراميدز، في ثاني وديات الفريق، وذلك في ختام معسكر الفريق المقام في مددينة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الجهاز الفني للزمالك، في انتظار نتيجة المسحة الطبية لحسم موقف المباراة، بعد حالة القلق التي انتابت الفريق، بعدما أعلن نادى سموحة عن إصابة لاعبين بينهما محمد كوفى لاعب الزمالك السابق، الذي قام بمصافحة لاعبى الأبيض والتقط بعض الصور مع لاعبى الفريق.