شكرا لقرائتكم الخطيب ينتهى من تقرير "هيكلة" قطاع النشاط الرياضي فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي من التغييرات البسيطة التى سيتم إجراؤها في قطاع النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة وقبل إنطلاق الموسم الجديد والتى كان من أبرزها تعيين طارق محروس مديراً فنياً لفريق كرة اليد "رجال" خلفًا للسويدي أولا ليندجرين، المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر له بجانب تعيين فوزي فضالي رئيساً لقطاع الناشئين "رجال وسيدات"، وعقد الخطيب خلال الفترة الماضية سلسلة من الأجتماعات المكثفة مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في القلعة الحمراء من أجل حسم بعض الأمور الخاصة بالنشاط والمدربين واللاعبين وعقودهم تزامناً مع إستئناف التدريبات والإستعداد لعودة الموسم الرياضي بعد تجميد عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وحتى يتم التجهيز بشكل جيد للموسم المقبل ، ومن المقرر أن يعرض الخطيب هذه الهيكلة على مجلس إدارة النادي في إجتماعه المقبل.

وكان محمود الخطيب، قد اجتماعًا مع رؤوف عبد القادر، ونائبه الدكتور ياسر نصير، والمديرين الفنيين ومديري قطاعات الناشئين لألعاب النشاط الرياضي بالنادي، وذلك من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال المنافسات الرياضية وأيضًا الاستعداد للموسم الجديد، كما شهد الاجتماع الذي تم على يومين حضور كل من: أشرف توفيق، المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، وعلي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات، والسيد صابر أحمد، مدير قطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة، بالإضافة إلى محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق كرة الطائرة رجال، وحمدي الصافي، المدير الفني لفريق كرة الطائرة سيدات، ووجيه حمدي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للطائرة، وطارق محروس، المدير الفني لفريق كرة اليد رجال، ويحيى يوسف، المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات، والدكتور فوزي فضالي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للعبة الذى تم تعيينه في منصبه مؤخراً.

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وحضر أيضًا الاجتماعات كل من أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة، وشيرين عادل، المدير الفني للإسكواش، بجانب وائل عزت، مدير جهاز ألعاب الماء، والدكتور مراد عاصم، مدير جهاز الكاراتيه، وياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى، والدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز، وعجمي سعيد، المشرف العام على جهاز الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إن جلسة الخطيب مع مديري الأجهزة الفنية وقطاعات الناشئين والناشئات جاءت مثمرة للغاية، وشهدت تأكيدات رئيس النادي على تقديم كل الدعم للألعاب الرياضية الجماعية والفردية، من أجل الحفاظ على استمرار الأهلي على منصات التتويج المحلية والعربية والقارية.

وأوضح أن الخطيب طالب الجميع بضرورة التركيز على غرس القيم والمبادئ المعهودة للأهلي في جميع فرق النشاط الرياضي، مع العمل بشكل متوازٍ بين التركيز على مواصلة النجاحات الرياضية والسعي المستمر للحفاظ على أخلاقيات وسلوكيات رياضيي الأهلي.