شكرا لقرائتكم المسحة الخامسة تحسم مصير معسكر المصرى البورسعيدى ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو المصرى البورسعيدى التمهل وعدم إلغاء معسكر الفريق المقام ببرج العرب لحين إجراء المسحة الطبية الخامسة المقرر لها غدا للإطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى بعد إصابة أحد مسئولى المهمات بوباء كورونا الذى كان مخالطا لجميع اللاعبين وهو ما أدى لظهور حالة من الهلع داخل صفوف اللاعبين .

وفضل طارق العشرى المدير الفنى للمصرى عدم التسرع فى العودة لبورسعيد خوفا على أسر باقى اللاعبين ، وقام عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للرياضى بإجراء عدة اتصالات بوليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة لإجراء مسحة طبية عاجلة للاعبين .

كان المصرى البورسعيدى قام بإلغاء مباراة طنطا الودية الذى كان مقرر إقامتها اليوم ، مفضلا خوض تدريبات عادية بين اللاعبين لحين إجراء المسحة الطبية

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من ناحية اخرى قرر طارق العشري استدعاء عمرو البغدادي حارس مرمى فريق الشباب بالنادي للإنضمام للمعسكر المغلق المقام حاليًا ببرج العرب.

يأتي هذا القرار بعد إصابة الحارس محمد شحاته في مباراة المصري وطلائع الجيش الودية التي جرت أمس على ستاد برج العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، وهي الإصابة التي تم تشخيصها مبدئيًا من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني على أنها تمزق في الرباط الداخلي للركبة مع الاشتباه في قطع بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة.

الجدير بالذكر أن الحارس عمرو البغدادي والبالغ من العمر عشرين عامًا كان قد سبق له الانضمام لمنتخب مصر للناشئين خلال السنوات الماضية، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول لمرات عديدة على مدار الفترة الماضية ، حيث شارك في العديد من المباريات الودية للفريق.