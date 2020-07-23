شكرا لقرائتكم شوبير : لو فاز الأهلى بـ 5 مباريات سيتوج بطلا للدوري..والشناوى لم يوقع للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير أن المارد الأحمر لو تمكن من الفوز بمبارياته الخمسة المقبلة سيتوج بطلا لدوري هذا الموسم ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت :" مباريات الاهلى التى أعلنها اتحاد الكرة أربعة منها على ستاد القاهرة والمباراة الخامسة مع الانتاج الحربى فى ستاد السلام ولو نجحت كتيبة فايلر فى الفوز بهم جميعاً سيتوج المارد الأحمر بطلا لدوري هذا الموسم بينما لو أستطاع الزمالك الفوز فى مبارياته الخمسة المقبلة وتعثر الاهلى ستعود المنافسة بين القطبين على لقب الدوري ".

ويضيف شوبير :"حالات كورونا بالاندية تراجعت للغاية بإستثناء واقعة الانتاج الحربى الذى كان نتاج حالة إهمال شديدة من اللاعبين فى معسكر شرم الشيخ ، حيث ظهرت أعراض الوباء على لاعب فى المعسكر وكان مخالط لعدد كبير من اللاعبين وبالتالى حدثت الازمة لكن بخلاف ذلك الاعداد قليلة فى كل الاندية لاعب فى الطلائع وهو عمرو جمال ولاعب فى الاسماعيلى وهو حمدى زكى والزمالك كل مسحاته سلبية فأنا لا اعترف بإصابة محمد عواد أو كريم بامبو تمنيت لهم الشفاء ولكن لا أعتراف بإصابتهم لكونها لم تكن بمعرفة إتحاد الكرة".

وعن تألق المحترفين قال شوبير :" نعيش اسبوع الانجازات المصرية الخالصة صلاح يصعد لمنصة التتويج وتريزيجيه يصعد لمصاف النجوم الكبار فى الدوري الانجليزى بتألقه مع استون فيلا والمحمدى يساعد فريقه وأحمد حجازى يصعد بفريقه للدوري الانجليزى مجدداً ليس هناك أروع من ذلك".

وعن موقف أحمد الشناوى حارس بيراميدز علق شوبير :" إتحاد الكرة قرر تغريم الشناوى لصالح الزمالك لكن ليس هناك إيقاف للحارس ، كما أن الاهلى لم يدخل فى مفاوضات معه ، لان المارد الاحمر لن يتعاقد مع أى حراس مرمى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، كما أعلنت موعد المباريات المؤجلة من الدور الأول، وجاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى..

الأهلي × إنبي .. 9 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلي × الإنتاج .. 14 أغسطس .. استاد السلام .. 9 مساءً

الأهلي × أسوان .. 17 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

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الأهلي × الزمالك .. 22 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلي × الجونة .. 26 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى في "استاد برج العرب" في تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى في "استاد برج العرب" في تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة في "استاد القاهرة الدولى" في تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر في استاد الكلية الحربية في تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى في استاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.