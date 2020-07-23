شكرا لقرائتكم فايلر يضع الاستراتيجية السويسرية لرفع معدل لياقة لاعبى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية بالجهاز الفني عدة أمور خلال الفترة المقبلة بشأن الحمل البدني للاعبي الفريق حيث يرغب المدرب السويسري في وضع خطة مُحددة بالتنسيق مع بينكيل من أجل زيادة لياقة اللاعبين ورفعها بالشكل الذي يساعد الفريق على تقديم مبارايت قوية وتحقيق الإنتصارات في بطولة الدوري التى أوشكت على العودة بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع مُخطط الأحمال البدنية لبحث الرؤية البدنية للفريق ووضع برنامج ثابت يُنفّذه اللاعبين خلال الفترة المقبلة التى سيخوض فيها الاهلي مباراتين وديتين أمام سموحة غداً ، الجمعة، والجونة الثلاثاء المقبل بإستاد التتش إستعداداً لبطولة الدور يالتى سيتم إستئنافها يوم 6 أغسطس المقبل فيما سيبدأ الاهلي منافساته فيها بمواجهة إنبي يوم 9 من الشهر المقبل.

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وقام لاعبو الاهلي بتنفيذ برنامجا بدنيًا شاقًا خلال الايام الماضية منذ العودة إلي التدريبات ويخضعوا لوحدات بدنية متدرجة المستوي فى الايام المقبلة التى تسبق عودة منافسات المسابقة المحلية ، ويتصدّر الأهلي يتصدر قمة الدورى برصيد 49 نقطة بعد الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.

فيما كشف وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن بطولة الدوري هذا الموسم من المتوقع أن تنتهى فى الاسبوع الاول من نوفمبر بحد أقصى ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أذاعة الشباب والرياضة :" فضلنا إعلان 5 أسابيع فقط من بطولة الدوري انتظاراً لتحديد الاتحاد الافريقى الكاف مواعيد مباريات الاندية المصرية فى دوري الابطال أو الكونفدرالية وبعدها سيتم إعلان الجدول كاملا" ، وأضاف العطار :" سيتم تطبيق تقنية الفار مع عودة بطولة الدوري دون تغيير وسيتم إستخدام الكرة الموحدة ، وسيكون الاسبوع الاول من نوفمبر هو الحد الاقصى لنهاية بطولة الدوري هذا الموسم".