شكرا لقرائتكم المسابقات تعلن جدول المباريات المؤجلة وأول 4 جولات بعد استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا ، جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى شقيقه المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب لحساب الأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.

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كما يحل الاسماعيلى ضيفا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.