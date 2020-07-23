شكرا لقرائتكم مهاجم الدراويش المصاب بكورونا: لم أخالط أحد ورغم ذلك أصبت بالفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد زكى مهاجم الاسماعيلى ثقته الشديدة في تجاوز محنة كورونا ، وقال حمدى زكى في تصريحات خاصة:"حالتى مستقرة ، ولم تظهر عليا أية أعراض سواء قبل اكتشاف إصابتى بكورونا أو حتى بعدها ، أنفذ العزل المنزلى ونصائح الأطباء بدقة لتجاوز هذه الازمة سريعاً " ، ويضيف حمدى زكى :"كنت أمارس حياتى بصورة طبيعية ولم أخالط أي مريض بكورونا ولكن فوجئت بنتيجة المسحة وعلى الفور توجهت للبحيرة مسقط رأسى لدخول عزل منزلى ، وأثق في قدرتى على هزم الفيروس اللعين والعودة للتدريبات مجدداً في أقرب فرصة ، وحابب أشكر كل الناس اللى سألت عليا ودعمتنى بطرق مختلفة".

وحرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى على الاتصال بلاعبه محمد حمدى زكى لمساندته بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة، وحرص جوميز على مطالبة لاعبه بتنفيذ اجراءات العزل المنزلى والبروتوكول الطبى للتعافى سريعًا من الاصابة والعودة للتدريبات فى أقرب فرصة، وتقرر خضوع محمد حمدى زكى للعزل المنزلى تحت إشراف الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش حتى يستعيد عافيته فى أقرب فرصة من خلال بروتوكول العلاج المنزلى بالتنسيق مع اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

وكشف محمد حمدي زكي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اصابته بكورونا قائلاً: "الحمد لله على كل شىء إيجابية كورونا وقدر الله ما شاء فعل.. دعواتكم".

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على الجانب الاخر ، قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن جدول مباريات المسابقة يمثل ضغطًا كبيرًا على لاعبى الفريق.وأعلنت لجنة المسابقات مؤخرًا مواعيد 4 أسابيع بالدورى والتى يستهلها الدراويش بلقاء المصرى البورسعيدى منتصف الشهر المقبل.. وأضاف السلحدار: "غياب اللاعبين عن خوض المباريات لفترة تزيد عن 4 أشهر ثم لعب لقاء كل 4 أيام أرى أنه عامل سلبى على جميع الأندية وليس الإسماعيلى فقط ".

واستكمل مدرب الإسماعيلى: "علينا أن نتعامل مع هذا الأمر وفق خطة، لتجنب تعرض اللاعبين لأى إرهاق أو إصابات".

واتبع: "الوضع مقلق للغاية بعد انتشار خبر إصابة 16 لاعبًا، إضافة لأعضاء بالجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى لذلك يجب علينا أن نكون أكثر حرصًا"، واختتم حديثه: "نسير وفق قرارات الدولة التى أكدت مرارًا وتكرارًا على استكمال المنافسات الرسمية وعودة الحياة رغم جائحة كورونا".