شكرا لقرائتكم فرج عامر: سنوقع غرامة مالية على أى لاعب فى سموحة يصاب بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أنه سيتم توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى فريقه يصاب بفيروس كورون، لأنه ملك للنادى.

وأكد فرج عامر فى تصريحات تليفزيونية: "سنوقع غرامة مالية على أى لاعب يصاب وتظهر نتيجة المسحة الطبية له إيجابية، لأن اللاعب ملك النادى ويجب أن يحافظ على سلامته وعلى لياقته البدنية والفنية".

وتابع رئيس نادى سموحة: "النادى يطبق كل الشروط الوقائية والاحترازية ويجرى مسحة طبية للاعبين كل 5 أيام أو أقل من ذلك، ومن يصاب هو الذى لم يطبق الشروط الاحترازية والوقائية المتبعة".

وأضاف فرج عامر: "غرف خلع الملابس مغلقة فى النادى واللاعب يأتى إلى المران ويغادر بملابسه وينظفها فى بيته ولا يختلط بأى شخص، ومن يتعرض للإصابة بالتأكيد هو من يخالف الإجراءات الاحترازية خارج النادى، وسوف نحدد مع حمادة صدقى المدير الفنى للفريق قيمة الغرامة المالية لكل لاعب مصاب بالكورونا".

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وحقق فريق سموحة، الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شىء فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب المكس حيث تمكن ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى والمعار للفريق السكندرى من تسجيل هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 20 من عمر الشوط الثانى.

وتعد مباراة سموحة، التجربة الأولى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية .