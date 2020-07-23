شكرا لقرائتكم وليد العطار: الدورى ينتهى فى الأسبوع الأول من نوفمبر بحد أقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن بطولة الدوري هذا الموسم من المتوقع أن تنتهى فى الاسبوع الاول من نوفمبر بحد أقصى ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر أذاعة الشباب والرياضة :" فضلنا اعلان 5 أسابيع فقط من بطولة الدوري انتظاراً لتحديد الاتحاد الافريقى الكاف مواعيد مباريات الاندية المصرية فى دوري الابطال أو الكونفدرالية وبعدها سيتم إعلان الجدول كاملا".

ويضيف العطار :" سيتم تطبيق تقنية الفار مع عودة بطولة الدوري دون تغيير وسيتم إستخدام الكرة الموحدة ، وسيكون الاسبوع الاول من نوفمبر هو الحد الاقصى لنهاية بطولة الدوري هذا الموسم".

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وفى وقت سابق ، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه لا يحق لوليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، والذى انتهت إعارته أمس للاتفاق السعودى، المشاركة مع القلعة الحمراء فى مباراة الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، وليد أزارو غير مقيد محلياً فى صفوف النادى الأهلى، وبالتالى لا يحق له المشاركة مع الأهلى، محليا أو أفريقيا، إلا بعد قيده فى سجلات اتحاد الكرة، رغم خروجه للإعارة.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الاتفاق السعودى لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادى السعودى، تتمثل فى الجزء الثانى والأخير من قيمة إعارة المغربى وليد آزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضي، حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار، وتم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلى على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم مع إدارة الاتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلى من جديد.