شكرا لقرائتكم أمير مرتضى للإعلام المغربى: الزمالك يطلب عودة أحداد فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك عن المغربي حمدي احداد لاعب الزمالك المعار إلي الرجاء المغربي، وموقفه من استمراره مع فريقه حتي نهاية الموسم في ظل الاضطراب الذي سيطر علي معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروي، وقال المشرف علي الكرة في الزمالك لجريدة البطولة المغربية: "عقد الإعارة الذي أبرمناه الصيف الماضي مع نادي الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادي المغربي بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة في تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم في تفعيل بند شراء عقد أحداد".

وأضاف امير مرتضي للجريدة المغربية : "النادي المغربي أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة، لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا في حاجة إلى خدماته، والفصل المضمن في العقد لا يقبل أي تأويل، إذ يقضي بعودة لاعبنا بعد 30 يونيو"

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فيما أشار التقرير الي وصول خطاب لنادي الرجاء الرياضي من الزمالك ، يطالب من خلاله بعودة لاعبه المغربي بعد انتهاء فترة إعارته لموسم واحد بتاريخ 30 يونيو الماضي، فيما يود النادي الأخضر استمرار جناحه صاحب 25 سنة إلى نهاية الموسم الكروي بسبب التوقف الاضطراري جراء فيروس كورونا المستجد.

ويعول نادي الزمالك على عودة أحداد، بعد تأكيد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون اقتناعه بمؤهلاته، قبل المواجهة "المرتقبة" أمام نادي الرجاء الرياضي، برسم الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي اختيار محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لحماية عرين الزمالك أمام بيراميدز في المباراة الودية المقرر لها اليوم ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف الدوري والمقرر له 6 أغسطس المقبل، حيث يواجه الزمالك نظير المصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدوري، فيما استقر كارتيرون علي أن يكون جنش هو الحارس البديل في مباراة اليوم فيما سيتم استبعاد محمد عواد ومحمد صبحي من المشاركة في الوديات للمرة الثانية علي التوالي.