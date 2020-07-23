’’ياعم شوف الميدالية‘‘.. محمد صلاح يمازح مراسل ’’بي إن سبورتس‘‘ في ليلة التتويج

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كتب: ضياء السقا
احتفل ليفربول بليلة حصوله على كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزاً كبيراً 5-3 على ضيفه تشيلسي، الأربعاء، في قمة مباريات المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة.
وتزين النجم محمد صلاح بالعلم المصري أثناء احتفالات تتويج ليفربول باللقب الغائب منذ 30 عاما.
وفي لقطة طريفة، داعب صلاح، المراسلين المتواجدين في محيط ملعب أنفيلد، على هامش تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.
وظهر صلاح عقب انتهاء مراسم الاحتفال بالتتويج باللقب، مرتديًا الميدالية الذهبية، ليمازح مراسل قناة "بي إن سبورتس"، حيث عرض عليه الحصول على الميدالية لمشاهدتها.
وفي فيديو قصير ظهر صلاح محاورًا المراسل قائلًا: "ياعم شوف الميدالية"، قبل أن يتوجه بالحديث لمراسل آخر باللغة الإنجليزية.
وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء، ولكنه لم يسجل، إذ اكتفى بصناعة الهدف الثالث الذي سجله فينالدوم.
وتقدم نابي كيتا لـ"الريدز" في الدقيقة 23 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أليكس أرنولد، الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليسجل فينالدوم، الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 43، قبل أن يسجل جيرو، هدف البلوز الأول في الدقيقة 45+3.
وفي الشوط الثاني عزز فيرمينيو تفوق فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 54، ليشعل تشيلسي اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق ابراهام وبوليسيتش في الدقيقتين 61 و73، قبل أن ينضم تشامبرلين لاحتفالية الأهداف بتسجيل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 83.
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