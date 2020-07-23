رقصة هندرسون.. صحف إنجلترا تبرز احتفالية ليفربول بكأس بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وسط أجواء احتفالية رائعة، تُوج فريق ليفربول الإنجليزي بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020، بعد غياب 30 عامًا.

وتوج ليفربول بالكأس على ملعبه في أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، عقب فوزه على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ37 من البطولة.

وكانت كتيبة الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز قد حسمت اللقب بشكل رسمي قبل سبع جولات على نهاية البطولة بعدما تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الجولة الـ31 بالخسارة 2-1.

وسلطت الصحف الإنجليزية الضوء على احتفال لاعبو ليفربول بالكأس الغائبة عن النادي منذ آخر تتويج عام 1990.

ميرور

ملوك آنفيلد

وقالت الصحيفة: "هندرسون يرفع كأس الدوري الإنجليزي حيث يحتفل ليفربول باللقب التاسع عشر".

وأضافت: "أنهى ليفربول انتظاره الذي استمر لمدة 30 عامًا، ورفع لقب الدوري في آنفيلد".

وأكملت: "احتفل الفريق بعد انتصاره على تشيلسي في مباراة الأخيرة على ملعبه ، ونظم احتفالا خاصا في مدرج (كوب) الشهير بعد فوزه الدراماتيكي 5-3 على البلوز.

جارديان

ليفربول يتصدى لقتال تشيلسي قبل احتفالات الكأس

وقالت "جارديان: "لم تمنع الإصابة التي تعرض لها هندرسون خططه في طريقة الاحتفال بكأس بريميرليج".

وأضافت: "في موسم لا مثيل له ، لم يقف شيء في طريق يورجن كلوب الرائع".

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وتابعت: "انتهى الانتظار أخيرا، وبدأت الحفلة بالفعل بعد مباراة تاريخية أمام تشيلسي".

ديلي ميل

رقصة هندرسون

وقالت الصحيفة البريطانية: "رقصة هندرسون الشهيرة عادت في آنفيلد بعدما رفع قائد ليفربول كأس بريميرليج عاليًا في حفل مذهل أُقيم بملعب آنفيلد".

وأضافت: "احتفلت جماهير ليفربوب بإنهاء 30 عامًا من الألم، وظهر كلوب بقبعته المميزة وابتسامته المعهودة".

وتابعت: "لم يكن هناك حضور جماهيري داخل أنفيلد بسبب الوباء المدمر لفيروس كورونا ، لكن الاحتفال كان مذهلا، واشتعلت الأضواء الحمراء داخل الملعب للاحتفال بتلك المناسبة التاريخية".

تليجراف

ننتظر منذ وقت طويل

وقالت تليجراف: "ليفربول يحتفل بمجد الدوري الممتاز بأناقة".

وأضافت: "بعد 30 عامًا ، جمع ليفربول كأس الدوري الإنجليزي 96 نقطة تربع بها على قمة الدوري".

ذا صن

شامبانيا لليفربول

وقالت الصحيفة: "الألعاب النارية داخل وخارج آنفيلد احتفالا برفع ليفربول كأس بريميرليج بعد مباراة مثيرة ضد تشيلسي شهدت تسجيل 8 أهداف".

وأضافت: "الشامبانيا لليفربول والعرق لتشيلسي".