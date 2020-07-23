الغندور موجهًا رسالة لمرتضى: إذا كان ظهوري في قناة الزمالك لا يناسبك.. سأرحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خالد الغندور قائد الزمالك السابق والإعلامي الحالي، إذا كان ظهوره في قناة النادي لا يناسب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء فإنه لا يمانع الرحيل.

وأوضح الغندور في منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لن يرد على رئيس النادي ويتمنى أن يكون هناك احترام متبادل مع الجميع.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "كل بني آدم وله طاقة".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "قولا واحدا أنا أتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان أنا محترم وأبويا المستشار رباني على كده ووجودي في قناة الزمالك حبًا وتقديرًا لجمهور الزمالك العظيم".

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وتابع: "أنا لا أرد على رئيس النادي؛ لأنه رئيس نادي الزمالك، النادي الذي أشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادلًا بين الجميع".

وأتم قائلا: "لو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل من القناة، وكلامي مع إعلام المصريين وشكرًا للجميع".