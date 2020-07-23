تريزيجيه رجل الإنقاذ في أستون فيلا

لعب محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخبنا الوطنى والمحترف بصفوف أستون فيلا، مجددًا دور البطل فى فوز فريقه على ضيفه آرسنال، الثلاثاء الماضي، فى إطار الجولة الـ37 من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز، ليحفظ من فرص بقاء فريقه فى البريميرليج للموسم المقبل.

وسجل تريزيجيه هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة 27، عندما وصلت ركلة ركنية إلى تايرون مينجز الذى غمزها برأسه، لتصل إلى اللاعب المصري، وبدوره سددها مباشرة فى الزاوية السفلية الضيقة لمرمى آرسنال، ليسجل واحدا من أجمل أهداف البطولة.

وهذه هى المرة الثانية التى ينقذ فيها تريزيجيه أستون فيلا، بعدما سجل ثنائية فى الجولة قبل الماضية أمام كريستال بالاس، وقاده للفوز 2-0 وتحقيق 3 نقاط غالية.

بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 34

نقطة، وانتقل للمركز السابع عشر (آخر مراكز البقاء)، بفارق الأهداف أمام واتفورد الذى خسر أمام مانشستر سيتى (0-4)، وبات قريبًا من الهبوط قبل الجولة الأخيرة للبريميرليج.

أما آرسنال فتجمد رصيده عند 53 نقطة، فى المركز العاشر، بفارق نقطة واحدة خلف بيرنلي، حيث تعرضت مسيرته المثالية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد فوزه على ليفربول بطل الدورى وإقصائه لمانشستر سيتى من كأس الاتحاد، إلى انتكاسة جديدة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن هذا الهدف هو الثالث لتريزيجيه فى مبارياته الثلاث الأخيرة بالبريميرليج، وهو العدد نفسه من الأهداف الذى أحرزه فى أول 30 مباراة له فى المسابقة.

أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقالت إن هذا الفوز هو الأول لفريق أستون فيلا على آرسنال بأرضية ملعب الفيلانز «فيلا بارك» فى جميع البطولات منذ ديسمبر 1998.

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وكان محمد صلاح، نجم ليفربول، أول من احتفل بهدف مواطنه تريزيجيه، حيث نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» صورة لاحتفال محمود تريزيجيه بسادس أهدافه فى أول مواسمه ببريميرليج، الذى جاء من تصويبة صاروخية على الطائر.

وقال تريزيجيه خلال تصريحاته بعد المباراة: «3 نقاط مهمة حصلنا عليها بعد الفوز على كريستال بالاس، قلت من قبل إننى أظهر فى الأوقات الصعبة وقد كان».

وأضاف: «هدفنا الآن الفوز فى المباراة المقبلة للبقاء فى الدورى لأننا نستحق ذلك، كان لدينا دوافع كبيرة للفوز لأنه لا بديل عنه وأغلقنا كل المنافذ أمام آرسنال».

وعن هدف المباراة الوحيد قال: «توفيق من الله، وأتمنى البقاء فى الدورى لأننى مررت بالتجربة ذاتها 3 مرات فى بلجيكا ومرتين فى تركيا».

شاهد هدف تريزيجيه في أرسنال