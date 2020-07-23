رياضة | باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "le0sport" الفرنسي، فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يرغب في التعاقد مع فينيسيوس جونيور من ريال مدريد، لتعويض رحيل الأوروجوياني إدينسون كافاني عن الفريق.

وتابع الموقع، أن اللاعب لا ينوي مغادرة ريال مدريد، وكذلك يراه النادي الملكي ضمن عناصره الأساسية، ومستقبل الفريق.

وسبق وأن حدث تعامل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، عندما انتقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى العملاق الباريسي، مقابل رحيل ألفونسو أريولا إلى سانتياجو برنابيو.