رياضة | رئيس برشلونة السابق يُعلن عن الحالة الوحيدة لرحيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة السابق يُعلن عن الحالة الوحيدة لرحيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ساندرو روسيل رئيس نادى برشلونة عن مسألة تجديد ليونيل ميسي قائد ونجم البلوجرانا بعدما تأخرت كثيرًا فى ظل وجود الإدارة الحالية.

وقال روسيل، خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "رحيل نيمار فشل تاريخي للاعب والنادي".

وتابع: "برشلونة كان سيحقق المزيد من الألقاب في دوري الأبطال، لو استمر نيمار، الذي كان على بعد خطوة واحدة من أن يصبح الأفضل في العالم".

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وأضاف "لو كنت في برشلونة لأعدت نيمار، لكن بعقدين رياضي وسلوكي.. إنه أفضل لاعب في العالم بعد ميسي".

وعن إمكانية تولي تشافي هيرنانديز الادارة الفنية لبرشلونة، قال: "تشافي لديه الأساس ليكون مدربًا جيدًا، لكني سأقدم رأيي بشأن قيادته لبرشلونة، عندما يدرب فريقًا أوروبيًا لبعض الوقت".

وبخصوص ما أثير حول مستقبل ميسي، وإمكانية رحيله عن الفريق، قال: "يجب التجديد له، إنه شخص صادق.. حين يرى أنه لا يقدم شيئًا للفريق، سيقرر المغادرة.. لكني واثق في حبه للنادي".