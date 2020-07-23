رياضة | الأهلي يكثف مفاوضاته لتلبية طلب فايلر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكثف مفاوضاته لتلبية طلب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرغب في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد عرض على هيدرسفيلد مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم رمضان صبحي، إلا أن مسؤولو الفريق الإنجليزي يرغبون في الحصول على 7 مليون جنية إسترليني.

ومن جانبة حدد النادي الأهلي مبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني من أجل عرضه على هيدرسفيلد من أجل ضم صبحي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في إتمام التعاقد مع رمضان صبحي بصورة نهائية، حيث يعد اللاعب من العناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.