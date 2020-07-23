رياضة | جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧٢ نقطة بينما يتواجد نادي أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد ٣٢ نقطة. ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباراة اليوم كالآتي: ١-- يوفنتوس 80 نقطة. 2- أتالانتا 74 نقطة. 3- انتر ميلان 72 نقطة. 4- لاتسيو 69 نقطة. 5- ميلان 59 نقطة. 6- روما 58 نقطة. 7- نابولي 56 نقطة. 8- ساسولو 48 نقطة. Advertisements 9- هيلاس فيرونا 45 نقطة. 10- بولونيا 43 نقطة. 11- كالياري 42 نقطة. 12- فيورنتينا 42 نقطة. 13- سامبدوريا 41 نقطة. 14- بارما 40 نقطة. 15- تورينو 37 نقطة. 16- أودينيزي 36 نقطة. 17- جنوى 33 نقطة. 18- ليتشي 29 نقطة. 19- بريشيا 24 نقطة. 20- سبال 19 نقطة.

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