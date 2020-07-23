رياضة | فرجاني ساسي يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مقربة في الزمالك أن التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الفريق الأبيض أنهي حالة الجدل التي أثيرت حول ملف تجديد عقده الذي ينتهي مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت المصادر داخل الزمالك بأن أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في النادي الأبيض والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تحدثا مع النجم التونسي وطالباه بالتجديد لحاجة النادي لجهوده في الفترة المقبلة.

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ورحب فرجاني ساسي بتجديد عقده مع القلعة البيضاء ولكنه أكد لإدارة النادي من قبل أنه لن يتناقش في أي أمور إلا بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فرجاني ساسي قد رفض من قبل التفاوض حول تقليل طلباته المالية مؤكدًا أنه تلقى عروضا بمقابل أكبر من ذلك من بعض الأندية الخليجية ولكنه يضع الأولوية للزمالك

ونم اتخاذ قرار بإلغاء مواجهة الزمالك الودية أمام طلائع الجيش التي كان مقرر لها اليوم في برج العرب عقب ظهور حالات إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي سموحة الذين واجههم الزمالك منذ أيام.