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رياضة | مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الأخيرة في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُختم منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، حيث ستقام الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في البطولة، وتوج بلقب البريميرليج هذا الموسم للمرة الأولى منذ نسخة عام 1990.

وكان قد حسم الريدز اللقب في الموسم الجاري بشكل رسمي في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من البريميرليج، حيث ستقام جميع المواجهات في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل.

مباريات الجولة الـ38 في الدوري الإنجليزي :-

مانشستر سيتي vs نورويتش سيتي.

نيوكاسل يونايتد vs ليفربول.

تشيلسي vs ولفرهامبتون.

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وست هام vs استون فيلا.

ايفرتون vs بورنموث.

ساوثهامبتون vs شيفيلد يونايتد.

ليستر سيتي vs مانشستر يونايتد.

أرسنال vs واتفورد.

بيرنلي vs برايتون.

كريستال بالاس vs توتنهام هوتسبير.

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