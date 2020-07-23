الامارات | بالصور.. محمد صلاح وعلم مصر يزينان تتويج ليفربول التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد صلاح وعلم مصر يزينان تتويج ليفربول التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم المصري محمد صلاح محبيه بالصعود إلى منصة تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي وهو يحمل العلم المصري على كتفه ليتفاعل معه الجمهور المصري والعربي الذي أظهر إعجابه بما قام به هداف الفريق للموسم الثالث على التوالي، ليتوج فريقه بلقب الدوري الغائب منذ 30 عاماً عن معقل الريدز.



واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 ليصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة، وكان ليفربول قد حسم اللقب من الجولة 31 وذلك بعد غياب 30 عاماً منذ أن توج ليفربول بلقب الدوري آخر مرة.



وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر وهو ما أشعل مواقع التواصل الإجتماعي في مصر الذي أبدى تفاعلاً وحباً مع النجم التاريخي للكرة المصرية، كما تفاعل عدد كبير من الرياضيين والفنانين عبر تغريدات ومنشورات على حساباتهم الشخصية تشجيعاً للاعب المصري الذي حقق إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية.

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