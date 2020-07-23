الامارات | بالفيديو.. مرتضى منصور: أنا مش ساندوتش يا خالد.. والغندور يرد "أنا محترم"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مرتضى منصور: أنا مش ساندوتش يا خالد.. والغندور يرد "أنا محترم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلقة جديدة من الصراع اندلعت بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ونجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي خالد الغندور، وذلك على خلفية مداخلة سريعة لرئيس النادي في برنامج الغندور، جددت الصراع مجدداً بين الطرفين، بعدما وصف الغندور مداخلة لرئيس النادي بالمداخلة السريعة، لإجرائها قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت المحدد للبرنامج.



وكان هناك فاصل أزمات كثيرة جمعت الطرفين من قبل ومنها في 25 مارس 2018، عندما مشادة بين مرتضى منصور خالد الغندور على هواء برنامج «ملعب شريف» على قناة «إل تي سي»، عندما قال الأخير إن رئيس الزمالك لا يحب عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك.



ًوبالعودة إلى حلقة الأمس في برنامج زملكاوي، لم يرق وصف المداخلة بالسريعة لرئيس النادي، وقام بشن هجوماً عنيفا على «الغندور» وعلى مسؤولي القناة ومسؤولي مجموعة «إعلام المصريين» التي تدير القناة، داعيًا لاجتماع عاجل، الجمعة، لبحث مصير إدارة القناة.



وقال رئيس النادي في المداخلة: «اللي بيحصل ده مهزلة ومسخرة مش هسمح بيها، أنا مش ساندوتش يا خالد علشان تقولي مداخلة سريعة، اللي حصل ده مهزلة مش هسمح إنها تتكرر تاني، لا تقوم بتحريك رأسك يمين وشمال من يسمعني يعرف ماذا أقول أنا مش وجبة سريعة».

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وبعد ساعات من انتهاء البرنامج، علق خالد الغندور، على تصريحات رئيس النادي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أعلن فيه استعداده للرحيل عن قناة الزمالك، داعياً رئيس النادي للتحلي بالاحترام.

وقال الغندور،: «قولا واحداً، أنا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس علشان أنا محترم وأبويا المستشار رباني على كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم».

أضاف: «أنا لا أرد على رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك، النادي الذي أشجعه، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع، ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل من القناة، وكلامي مع إعلام المصريين

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