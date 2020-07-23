كتب: ضياء السقا
حقق فريق ليفربول، فوزاً كاسحاً على نظيره تشيلسي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة جمعت بينهما في ختام الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.
وتقدم نابي كيتا لـ"الريدز" في الدقيقة 23 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أليكس أرنولد، الهدف الثاني في الدقيقة 37، ليسجل فينالدوم، الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 43، قبل أن يسجل جيرو، هدف البلوز الأول في الدقيقة 45+3.
وفي الشوط الثاني عزز فيرمينيو تفوق فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 54، ليشعل تشيلسي اللقاء بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق ابراهام وبوليسيتش في الدقيقتين 61 و73، قبل أن ينضم تشامبرلين لاحتفالية الأهداف بتسجيل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 83.
وشارك النجم المصري محمد صلاح في اللقاء، ولكنه لم يسجل، إذ اكتفى بصناعة الهدف الثالث الذي سجله فينالدوم.
ورفع هندرسون قائد ليفربول، كأس بطولة الدوري الغائبة عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، بعد انتهاء اللقاء، في احتفالية غابت عنها الجماهير في ظل إقامة المباريات خلف أبوابٍ مغلقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 37
1- ليفربول 96 نقطة
2- مانشستر سيتي 78 نقطة
3- تشيلسي 63 نقطة
4- مانشستر يونايتد 63 نقطة
5- ليستر سيتي 62 نقطة
6- ولفرهامبتون 59 نقطة
7- توتنهام 58 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة
9- بيرنلي 54 نقطة
10- آرسنال 53 نقطة
11- ايفرتون 49 نقطة
12- ساوثهامبتون 49 نقطة
13- نيوكاسل 44 نقطة
14- كريستال بالاس 42 نقطة
15- برايتون البيون 38 نقطة
16- وست هام 38 نقطة
17- أستون فيلا 34 نقطة
18- واتفورد 34 نقطة
19- بورنموث 31 نقطة
20- نورويتش سيتي 21 نقطة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 37
1- جيمي فاردي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفًا
2- داني إينجز .. 21 هدفًا
3- بيير إيمريك أوباميانج.. 20 هدفًا
4- محمد صلاح .. 19 هدفًا
5- رحيم ستيرلنج .. 19 هدفًا
6- راؤول خيمينيز .. 17 هدفًا
7- ساديو ماني .. 17 هدفًا
8- ماركس راشفورد .. 17هدفًا
9- أنتوني مارسيال .. 17 هدفًا
10- هاري كين .. 17 هدفًا
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 37.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح وفاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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