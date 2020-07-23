كليبرز يهزم ماجيك في سلسلة من مباريات ودية قبل الاستئناف

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أورلاندو: تغلب لوس انجليس كليبرز احد الفرق المرشحة لاحراز لقب الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة على اورلاندو ماجيك 99-90 في "فقاعة" اورلاندو في اول مباراة ضمن سلسلة لقاءات استعدادية لاستئناف النشاط في 31 يوليو الحالي.

اقيمت المباراة وهي الاولى في دوري كرة السلة الاميركي منذ اذار/مارس الماضي، من دون جمهور وبحسب البروتوكول الصحي المعتمد حيث تواجد افراد الجهاز الفني واللاعبون الاحتياطيون على مسافة 180 سنتم من بعضهم البعض لكن من دون ارتداء الكمامات.

وساهم لو وليامس (22 نقطة، 3 متابعات وتمريرتان حاسمتان) وبول جورج (15 نقطة، 5 متابعات و3 تمريرات حاسمة) في فوز كليبرز الذي اكتفى نجمه كاوهي لينارد في تسجيل 9 نقاط.

واقيمت ثلاث مباريات اخرى، حيث تغلب دنفر ناغتس على واشنطن ويزاردز 89-82 بفضل تالق الصربي نيكولا يوكيتش في صفوفه (16 نقطة، 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة)، واضاف بول بول (16 نقطة، 10 متابعات).

وتغلب ميامي على ساكرامنتو كينغز 104-98، وبيليكانز نيو اورليانز الذي غاب عنه نجمه زيون وليامسون لاسباب عائلية على بروكلين نتس 99-68.

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وسيشارك في استئناف الدوري 22 فريقا من أصل 30 في البطولة، تتنافس على المراكز الـ16 المؤهلة الى الأدوار الإقصائية "بلاي اوف" التي تنطلق في 17 اغسطس.

وسيخوض كل فريق ثماني مباريات مخصصة للتصنيف النهائي، على ان ينتقل بعد ذلك 16 فريقا تحتل المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، لخوض منافسات "بلاي أوف".

وستقيم الرابطة مباريات فاصلة في حال الحاجة الى ذلك لتحديد المراكز.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم، ووصل عدد الإصابات الى قرابة أربعة ملايين، بينما تخطى عدد الوفيات عتبة 143 ألف شخص