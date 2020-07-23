شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاولات الأهلي لاستعادة "كامبوس" في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشهير بـ"كامبوس" مدافع الفريق المعار لسموحة من العودة لصفوف الفريق نهاية الموسم الجاري حال عدم التعاقد مع مدافع جديد، وذلك بعد أن نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني بقيادة فايلر ونال تقييما مرتفعا في تقرير اللاعبين المعارين بالنسبة لباقي زملائه، ويدخل الأهلي حاليًا في مفاوضات لضم أسامة جلال مدافع انبي بعد فشل مفاوضات أحمد حجازي وباهر المحمدي، إلا أن أسهم كامبوس ارتفعت بقوة حال فشل صفقة شراء مدافع انبي، وأعار مسئولو الأهلي كامبوس لسموحة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف إلا أنه يوجد بند في عقده يمنح الإدارة الحمراء الحق في استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما قد يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى صعيد أخر يدرس رينيه فايلر تغيير طريقة لعب الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أفصح عنه مع جهازه المعاون منذ عودته من سويسرا وتحدث فيه أيضًا مع لاعبي الفريق.

واعتمد فايلر فور توليه مسئوليه الأهلي على بناء الهجمات من الخط الخلفي قبل أن يعدل الطريقة ويعتمد على الكرات الطويلة خلال الفترة الأخيرة قبل توقف كورونا، إلا أن المدرب السويسري استقر على العودة لطريقته المفضلة فيما تبقى من مشوار الفريق بالبطولة المحلية، وفي حال إثبات نجاحها سيعتمد عليها في باقي مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد في مواجهة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.