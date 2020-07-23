شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. قذيفة حسام عبد المنعم تحول الدوري إلى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم 2002 / 2003 كان من أفضل المواسم في الكرة المصرية بعدما حسم الزمالك اللقب في اللحظات الأخيرة عقب فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف وانتظر لاعبوه والجماهير نتيجة مباراة الأهلي أمام إنبي والتي خسرها الفريق الأحمر ليتحول اللقب من الجزيرة إلى ميت عقبة.

مباراة الزمالك والإسماعيلي أقيمت يوم23 مايو 2003 وكان الأهلي يواجه إنبي في نفس التوقيت ويتصدر المسابقة بفارق نقطتين فقط قبل المباراة، وفي استاد القاهرة وسط حضور لم يتجاوز بضعة آلاف بسبب وجود أمل ضعيف بخسارة الأهلي من إنبي الصاعد حديثًا للدوري وقتها، فلم تذهب جماهير الزمالك للاستاد.

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وجاءت الدقيقة 37 من عمر المباراة ليكسر حسام عبد المنعم حدود الأمل لجمهور الزمالك بعدما سدد قذيفة سكنت مرمي الإسماعيلي معلنة تقدم الزمالك بهدف نظيف، في الوقت الذي وصلت أنباء لاستاد القاهرة بتأخر الأهلي بهدف نظيف، وتنتهي المباراتين بهذة النتيجة ويتحول الدرع من الجزيرة الي ميت عقبة.