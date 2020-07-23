شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل أساسيًا وجنش بديلا واستبعاد عواد وصبحي أمام بيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن اختيار محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لحماية عرين الزمالك أمام بيراميدز في المباراة الودية المقرر لها اليوم ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف الدوري والمقرر له 6 أغسطس المقبل، حيث يواجه الزمالك نظير المصري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدوري، فيما استقر كارتيرون علي أن يكون جنش هو الحارس البديل في مباراة اليوم فيما سيتم استبعاد محمد عواد ومحمد صبحي من المشاركة في الوديات للمرة الثانية علي التوالي.

من ناحية أخري تقرر أن يكون استاد القاهرة الدولى، الملعب المستضيف لمباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، حيث ستكون المباريات التى سيكون القطبين أصحاب الأرض بها على استاد القاهرة الدولى وذلك فى بطولة الدورى.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى في "استاد برج العرب" في تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

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الزمالك × الاتحاد السكندرى في "استاد برج العرب" في تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة في "استاد القاهرة الدولى" في تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر في استاد الكلية الحربية في تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى في استاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.