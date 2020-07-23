شكرا لقرائتكم محمد عبد المنعم يقترب من العودة للأهلي .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إقترب محمد عبد المنعم مدافع الاهلي الشهير بكامبوس مدافع الفريق المعار لسموحة من العودة لصفوف الفريق نهاية الموسم الجاري حال عدم التعاقد مع مدافع جديد، وذلك بعد أن نال اللاعب اعجاب الجهاز الفني بقيادة فايلر ونال تقييم مرتفع في تقرير اللاعبين المعارين بالنسبة لباقي زملائه، ويدخل الأهلي حالياً في مفاوضات لضم أسامة جلال مدافع انبي بعد فشل مفاوضات أحمد حجازي وباهر المحمدي، إلا أن اسهم كامبوس ارتفعت بقوة حال فشل صفقة شراء مدافع انبي، وأعار مسئولو الأهلي كامبوس لسموحة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف إلا أنه يوجد بند في عقده يمنح الإدارة الحمراء الحق في استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما قد يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى صعيد أخر يدرس رينيه فايلر تغيير طريقة لعب الفريق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أفصح عنه مع جهازه المعاون منذ عودته من سويسرا وتحدث فيه أيضاً مع لاعبي الفريق.

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واعتمد فايلر فور توليه مسئوليه الأهلي على بناء الهجمات من الخط الخلفي قبل أن يعدل الطريقة ويعتمد على الكرات الطويلة خلال الفترة الأخيرة قبل توقف كورونا، إلا أن المدرب السويسري استقر على العودة لطريقته المفضلة فيما تبقى من مشوار الفريق بالبطولة المحلية، وفي حال اثبات نجاحها سيعتمد عليها في باقي مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال افريقيا وبالتحديد في مواجهة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من البطولة.