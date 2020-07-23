شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي بيراميدز في الودية الثانية بختام معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نظيره بيراميدز، فى الخامسة من مساء اليوم، الخميس، بعد الاطمئنان على حالة اللاعبين بعدما جاءت نتائج المسحة الرابعة للفريق الأبيض "سلبية" والتى أجريت أول أمس، الثلاثاء، لجميع اللاعبين والعناصر المختلفة بالفريق المتواجدة فى معسكر برج العرب، لتنتهى حالة القلق التى حدثت فى المعسكر الأبيض بعد مخالطة اللاعبين للبوركينابى محمد كوفى مدافع سموحة، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت المخالطة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، يوم الأحد الماضى، والتى انتهت بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتعد مباراة الزمالك مع بيراميدز بمثابة اللقاء الودى الثانى للفريق الأبيض فى ختام معسكر برج العرب الذى سينتهى اليوم، وذلك استعدادًا للمباريات القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات المقبلة في البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى في "ستاد برج العرب" في تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى في "ستاد برج العرب" في تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

Advertisements

الزمالك × مصر للمقاصة في "ستاد القاهرة الدولى" في تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر في ستاد الكلية الحربية في تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى في ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.

وجاء إعلان جدول اسئناف الدورى أعقاب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين، قال حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادى طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى الآن وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.