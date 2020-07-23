شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير في إستراتيجية فايلر بالأهلي بعد العودة في زمن الكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلافات كبيرة بين آخر مران قادة فايلر في 14 مارس الماضي وبين عودة الفريق للتدريبات يوم 24 يونيو الماضي، حيث غاب الفريق الأحمر وكذلك جميع الأندية عن التدريبات لقرابة الـ100 يوم بسبب جائحة كورونا، قبل ان يتم اتخاذ قرار باستئناف التدريبات تمهيداً لعودة الدوري والمنافسات في شهر أغسطس المقبل، وشهدت عودة الأهلي ظهور تغيير في استراتيجية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي جدد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي ومن أبرز تلك المتغيرات:

العفو عن صالح جمعة

فتح الجهاز الفني للأهلي صفحة جديدة مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق، وعاد اللاعب لحسابات ناديه فى ظل مشاركته بالتدريبات الجماعية وتوجيهه من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد فترة من التجميد، ويمتد عقد صالح جمعة مع الأهلى لمدة 3 مواسم، حيث تملك الإدارة الحمراء حق تحديد مستقبله سواء بالإبقاء عليه أو إعارته أو بيعه، ويُناقش مسئولو الأهلى ممثلين فى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح والسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، مستقبل صالح جمعة، سواء باستمراره مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، أو سيتم اعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه سواء محليًا أو خارجيًا.

زيادة عدد اللاعبين في قائمة المباريات

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على تعديل النظام السابق الخاص بقائمة مباريات بطولة الدوري العام، حيث اعتمد فايلر طوال الفترة الماضية على قائمة لا تزيد عن 22 لاعباً لرغبته في التركيز مع عدد معين، وعدم الانشغال بعدد كبير من اللاعبين على الرغم من خروجهم من الحسابات في هذه المباريات.

تداعيات فيروس كورونا المستجد أجبرت الجهاز الفني للأهلي على تعديل سياسته فيما يخص عدد القائمة في المباريات المختلفة، حيث سيتم اصطحاب قرابة الـ25 لاعباً خاصة وأن بروتوكول كورونا الطبي قبل المباريات، يجبر الجهاز الفني على استبعاد أي لاعب تظهر عليه أعراض كورونا أو في حالة أن اثبتت المسحة التي أجراها قبل المباراة معاناته من الفيروس، وبالتالي يرغب الجهاز الفني في أن يكون البديل متوفراً ولا يمثل الأمر أزمة فنية قبل انطلاق أي مباراة متبقية للفريق في بطولة الدوري العام.

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الاهتمام أكثر بالكرات الثابتة

يبدو أن الضربات الثابتة ستكون سلاح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي حيث يركز عليها بشكل كبير في تهديد مرمى المنافسين، وهو ما ظهر في التدريبات الأخيرة خاصة بعد عودة فايلر من سويسرا بعد قضائه إجازة مع أسرته هناك، ويركز فايلر على الضربات الثابتة بكل أنواعها سواء الضربات الركنية أو الضربات الثابتة من كل انحاء الملعب، وبدأ فايلر في تحديد اللاعبين المختصين بالتصدي لها بعد استئناف المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

خروج كهربا من الحسابات اضطرارياً

الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر اضطر لإبعاد محمود عبد المنعم كهربا بشكل مؤقت من حساباته الفنيه بعد رفض التماس تخفيف عقوبته بعد أن تم تخفيفها في وقت سابق من إيقاف حتي نهاية الموسم للايقاف لمدة 10 مباريات مر منهم مباراتين فقط.

ولن يتسنى للجهاز الفني بالأهلي الدفع بكهربا في مباريات الفريق المحلية خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سيؤثر أيضًا علي حظوظ اللاعب في المشاركة باستكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا نظرًا لعدم تمكن اللاعب من المشاركة في أى مباريات رسمية قبلها، وتعرض كهربا للإيقاف من قبل لجنة الانضباط بعد احداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في الإمارات.

إلغاء محاضرات الفيديو

اضطر الجهاز الفني للأهلي لإلغاء محاضرات الفيديو مؤقتاً بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أجبرت الجهاز على إلغاء المحاضرات في الأماكن المغلقة وتم استبدالها بمحاضرات في ملعب التتش قبل وبعد تدريبات الفريق.