شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يؤجل خطوة الرحيل عن الأهلي بسبب حلم اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد الشيخ نجم هجوم النادي الأهلي تأجيل خطوة الرحيل عن ناديه على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، في ظل دخول النادي في مرحلة حساسة من الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري، حيث من المقرر أن يستأنف الفريق مشوار بطولة الدوري العام منتصف شهر أغسطس المقبل، في الوقت الذي حدد "كاف" موعد مباريات دور النصف النهائي والمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وعقد أحمد الشيخ جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة شهدت الاتفاق على تأجيل البت في كل العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا سواء محليًا أو خارجيًا لحين حسم الفريق لبطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال أفريقيا، الغائبة عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.

وأكد أحمد الشيخ أن حلم الفوز ببطولة أفريقيا والوصول لكأس العالم للأندية باليابان يروده بقوة خاصة أنه يعلم أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يثق في قدراته، وهو ما ظهر في منحه العديد من الفرص قبل توقف الدوري العام بسبب جائحة كورونا، وتلقى أحمد الشيخ العديد من العروض خلال الفترة الماضية أبرزها من بيراميدز الراغب بقوة في الحصول على خدماته سواء على طريقة الإعارة أو الشراء النهائي.

على صعيد متصل، أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن فريقه لم يدخل في مفاوضات لضم رمضان صبحي أو أحمد الشيخ ثنائي الأهلى وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي مطلب لجميع الفرق نظرًا لمستواه المميز الذي يقدمه مع النادي الأهلي أو المنتخب، وتابع أن أحمد الشيخ لم ندخل معه في مفاوضات لضمه للفريق في الموسم المقبل كما تردد نهائيًا، واختتم أن الزمالك فاوض بيراميدز بشكل ودي لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق لكنها لم ترتق للمفاوضات الرسمية.