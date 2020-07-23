رياضة | موعد مباراة مانسشتر سيتي الأخيرة فى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانسشتر سيتي الأخيرة فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادى مانسشتر سيتي على أرضه يوم الأحد المقبل نادى نوريتش سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين نادى مانسشتر سيتي أمام نظيره فريق نوريتش سيتي يوم الأحد على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى مانسشتر سيتي المباراة وهو فى المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية حيث ضمن رسميا المشاركة فى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما هبط نادى نوريتش سيتي الي بطولة الشامبيون شيب بعد أن أحتل المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.