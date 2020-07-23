رياضة | ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الخميس 23/7/2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي اليوم الخميس 23/7/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أودينيزي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٧٢ نقطة بينما يتواجد نادي أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد ٣٢ نقطة. ويستعرض لكم موقع "كورنر سبورت" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباراة اليوم كالآتي: 1_ كريستيانو رونالدو... 30 هدفًا. 2_ تشيرو إيموبيلي... 30 هدفًا. 3_ روميلو لوكاكو... 21 هدفًا. Advertisements 4_ فرانشيكو كابوتو... 18 هدفًا. 5_ جواو بيدرو.. 18 هدفًا. 6_دوفان زاباتا.. 17 هدفًا. 7_ لوريس مورييل.. 17 هدفًا. 8_ أندريه بيلوتي.. 16 هدفًا 9- ايدين دزيكو.. 15 هدفًا 10- أندريا بيلوتي.. 15 هدفًا

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