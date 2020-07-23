شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف كأس العالم لمهارات كرة السلة أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى إقامة بطولة كأس العالم للمهارات لمنتخبات الناشئين والناشئات والمقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 23 أغسطس بالمركز الأولمبى بالمعادى، على أن يتم إعلان جدول المباريات ونظام المنافسة فور الإعلان عنها من جانب الاتحاد الدولى للعبة "فيبا"، واتفقت اللجنة على اختيار اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات الأخيرة التي قادت الفراعنة للتأهل للمونديال مع الاستعانة ببعض اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة والذين شاركوا في معسكرات سابقة مع المنتخبات.

وقرر الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" إلغاء منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا، وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا و إيطاليا ، وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى، لتقام فى الفترة من 18 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأس العالم للناشئات والتى تقام برومانيا، على أن يكون هذا الموعد مبدئيا على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في منتصف شهر مايو المقبل وفقًا لتطورات الوضع العالمي بشأن فيروس كورونا المستجد.

وخاطب الاتحاد الدولى لكرة السلة نظيره المصرى للاستفسار عن موعد استئناف نشاط اللعبة والمسابقات فى مصر بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وأكد عمرو مصيلحى، رئيس لجنة المنتخبات، أنه تلقى الاتصال من الاتحاد الدولى للسؤال عن موعد عودة النشاط، وكذلك التدريبات، وهو ما تم الرد عليه وفقا لما تلقته الاتحادات من وزارة الرياضة واللحنة الأولمبية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.