شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الأهلي من لقب غالِ ولعنة «أنطوان» تسببت في اعتزاله.. 10 معلومات عن مختار مختار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الانتاج الحربي إصابة مختار مختار، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

مختار مختار صاحب الـ65 عاما، يعتبر أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للأهلي في السبعينات والثمانينات، وأحد أفضل مدربي الكرة المصرية المتواجدين على الساحة خلال القرن الحالي، ونرصد 10 معلومات من رحلته الكروية لاعباً ومدرباً في التقرير التالي:

10- بدأ مختار مشواره مع المستديرة باللعب ضمن صفوف فريق الناشئين بنادي إسكو ومنه إلى الأهلي عام 1974 بواسطة على رخا، رئيس مجلس إدارة إسكو وقتها.

9- شهد موسم 1975-1976 على أول أهداف مختار مختار بقميص الأهلي، وذلك في سداسية حمراء بشباك المنيا بمنافسات الدوري الممتاز.

8- الأهلي لم يخسر سوى في 9 مرات فقط في حضور مختار مختار بمباريات الدوري خلال 153 مباراة له مع الفريق بالمسابقة، في حين حقق المارد الأحمر في وجوده بالتشكيلة 110 انتصارا بالدوري.

7- سجل مختار مختار 32 هدفاً بقميص الأهلي بواقع 26 بالدوري و4 ببطولات الأندية الأفريقية وهدفين بكأس مصر، وكان هدفه الأخير مع الفريق في شباك المقاولون العرب بافتتاح الدوري موسم 1983-1984 في مرمى الحارس الكاميروني الأسطوري بل أنطوان، ولكن سرعان ما تعرض مختار لإصابة بالغة عقب تدخل من سعيد الشيشيني، بعد هز شباك أنطوان بـ10 دقائق فقط، وهي الإصابة التي تسببت في اعتزاله اللعبة.

6- 10 ألقاب حققها مختار بقميص الأهلي، بواقع 6 للدوري الممتاز و3 بكأس مصر ولقب أفريقي وحيد عام 1982، وهو أول لقب قاري للشياطين الحُمر، وخاض 42 مباراة بقميص منتخب مصر الأول، وكانت مباراته الدولية الأولى أمام إثيوبيا في أمم أفريقيا نسخة 1976 وهو في الحادية والعشرين من عمره.

5- مختار ساهم بقوة في إهدار لقب شهير على الأهلي بعد اتجاهه للتدريب، خلال ولايته لفريق غزل المحلة موسم 2002-2003، حيث فرض تعادلاً إيجابياً على أبناء التتش بالقاهرة، كان له تأثير بالغ في تضييق الفارق مع الزمالك ومن ثم خسارة لقب الدوري في ذلك الموسم.

4- تُوج مختار مختار بلقب وحيد خلال مسيرته التدريبية بعد التفوق على «المعلم» حسن شحاتة، وكسب الرهان منه في مباراة الزمالك وإنبي على لقب كأس مصر عام 2011، وهو النهائي الوحيد الذي خسره «المعلم» خلال مشواره التدريبي.

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3- حقق مختار مختار نتائج جيدة على المستوى التدريبي أمام الزمالك، ففي 25 مباراة جمعت الطرفين بكل المسابقات ظفر مختار بالانتصار في 6 مناسبات وخيم التعادل على نتيجة 6 مباريات أخرى، في حين خسر أمام الفارس الأبيض في 13 مواجهة.

2- في 24 يناير 1986، أقام مختار مباراة اعتزاله وجال الملعب برفقة سعيد الشيشيني نجم المقاولون الذي تسبب في إصابته البالغة التي تسببت في اعتزاله، وأمسك مختار بيد الشيشيني لتحية الجماهير في لفتة انسانية رائعة، حصل على إثرها على جائزة اللعب النظيف من هيئة اليونيسكو بباريس نهاية ذلك العام.

1- خلال مشواره التدريبي تولي القيادة الفنية لأندية: المحلة والانتاج والاتحاد وبتروجت والمصري وإنبي داخل مصر، وتولى منصب المدرب المساعد للأهلي في أول ولاية للبرتغالي جوزيه مطلع الألفية الحالية، وعمل مدربا في قطاع الناشئين بالنادي الأحمر، وخاض تجربتين في الخليج مع ظفار العماني والوحدة السعودي.