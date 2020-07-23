شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يرد على مرتضى منصور: «الاحترام يجب أن يكون متبادلًا.. وسأرحل عن القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي»، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التي أدلى بها في مداخلة مع البرنامج، مساء الأربعاء، وتضمنت هجومًا عنيفًا عليه بسبب وصفه مداخلة رئيس النادي بـ«السريعة».

وقال «الغندور» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، الخميس: «قولا واحدًا، أنا اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس علشان أنا محترم وأبويا المستشار رباني على كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم».

أضاف: «أنا لا أرد على رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك، النادي الذي أشجعه، ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع، ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل من القناة، وكلامي مع إعلام المصريين».

كان مرتضى منصور شن هجومًا عنيفًا على على مسؤولي مجموعة إعلام المصريين وقناة الزمالك بسبب تعامل مسؤلي القناة مع المداخلات الهاتفية لرئيس النادي، داعيًا مسؤولي المجموعة إلى اجتماع عاجل، الجمعة، لاتخاذ قرارات هامة بخصوص إدارة القناة.

وبدأت الأزمة بإعلان خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، عن مداخلة وصفها بـ«السريعة» لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك قبل نهاية الوقت المحدد للبرنامج بدقيقة واحدة، فانفجر «منصور» غضبا فور دخوله على الهواء ليعلن أنه لن يسمح باستمرار «المهزلة»، حسب وصفة.

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وقال «منصور»: «اللي بيحصل دى مهزلة ومسخرة مش هسمح بيها، ويوم الجمعة الساعة الرابعة فيه اجتماع مهم مع مسؤلي إعلام المصريين لوقف المهزلة دي. أنا مش سانتدوتش يا خالد علشان تقولى مداخلة سريعة، اللي حصل ده مهزلة مش هسمح إنها تتكرر تاني».