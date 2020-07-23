أرسنال خارج «التوب 8» بعد 25 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحق مانشستر سيتي مضيفه واتفورد 4-صفر ضمن المرحلة 37 ما قبل الأخيرة، فيما أبقى المصري محمود تريزيغيه على آمال أستون فيلا حية بالبقاء في دوري الأضواء بتسجيله هدف الفوز 1-صفر على أرسنال الذي أصبح خارج ترتيب الـ8 الأوائل في«البريميرليج» للمرة الأولى منذ 1995.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الرابع توالياً في «البريميرليج» رافعا رصيده الى 78 نقطة في المركز الثاني، وهو يدين بالفوز لثنائية رحيم ستيرلينغ (31 و40)، فيل فودن (63) والفرنسي أيميريك لابورت (66).

من جهته، رفع دي بروين رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 19 هذا الموسم في الدوري ليعادل رقم الألماني مسعود اوزيل مع أرسنال في موسم 2015-2016، ويصبح على بعد تمريرة واحدة من معادلة الرقم القياسي للفرنسي تييري هنري الذي حققه مع «المدفعجية» في موسم 2002-2003.

وأبقى تريزيغيه على آمال أستون فيلا حية بالبقاء في دوري الأضواء الموسم المقبل بتسجيله هدف الفوز 1-صفر أمام ضيفه أرسنال.

وتجمد رصيد أرسنال عند 53 نقطة في المركز العاشر، ليفقد الأمل في التأهل للدوري الأوروبي مباشرة، وبات عليه الفوز بكأس الاتحاد ليتأهل.

وبالنسبة لأستون فيلا فبات عليه انتظار معركة الهبوط في المرحلة الأخيرة، إذ أصبح في رصيده 34 نقطة في المركز السابع عشر، متفوقاً بفارق الأهداف فقط عن واتفورد الثامن عشر مقابل 31 نقطة لبورنموث التاسع عشر.

ويلعب أستون فيلا في المرحلة الأخيرة خارج الديار أمام وست هام فيما تبدو المهمة أصعب على واتفورد الذي يحل ضيفاً على أرسنال.