مجدي عبدالغني يهاجم ميدو بعد تصريحاته الأخيرة: ميدو مدرب فاشل

وجه الكابتن مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده.

وقال "عبدالغني" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية"Ten": ميدو هاجمني وقال إن نزولي الانتخابات سيكون فساد وتضارب مصالح لرئاستي جمعية اللاعبين المحترفين، مع اني دائما أعطي اللاعبين والأندية حقوقها

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وأضاف: أحب ميدو جدا، ولكن ماذا قدم لمنتخب مصر؟، ودائما كمدرب يفشل منذ اعتزاله كرة القدم ، وأتمنى له أن النجاح في حياته.

جديرا بالذكر كان ميدو قال عبر برنامجه "أوضة اللبس": "إزاي كابتن مجدي عبد الغني مع كامل احترامي ليه كان رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وبحكم منصبه لازم يجيب حق اللاعيبة من الأندية وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الاتحاد وهدفه إنه يتجنب مُعاداة الأندية اللي هتنتخبه بعد كده!".