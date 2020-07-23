شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يرفض احتجاج اتحاد الكرة لتغيير نظام الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أنه لن يتم قبول الاحتجاج الذي تم تقديمه من جانب اتحاد الكرة المصري مؤخرًا، على نظام الكونفدرالية الافريقية وإقامة المباراة النهائية فى المغرب رغم وجود فريقين مغربيين فى قبل النهائى وهما نهضة بركان وحسنية أغادير وتأكد وجود أحدهما فى المباراة النهائية.

وأوضح المصدر ان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - قرر إسناد تنظيم المباراة النهائية للمغرب قبل أن تتضح الصورة بشأن الدور قبل النهائى ووصول نهضة بركان وحسنية أغادير، مشيرًا إلى أن "كاف" أرسل منذ عدة أشهر خطابات لجميع الاتحادات الأهلية فى أفريقيا يطلب منها تقديم طلب استضافة نهائى دورى الأبطال أو الكونفدرالية ولكن لم تقدم مصر طلبًا رسميًا، وقرر "كاف" وقتها إسناد نهائي دوري الأبطال إلى الكاميرون قبل الاعتذار، بينما أسند للمغرب نهائى الكونفدرالية لذا لن يتم قبول الاحتجاج المصرى ولن يتم نقل نهائى الكونفدرالية لبلد محايد.

فيما أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان: "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبلة للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".

ويضيف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "إجراء مسحة كورونا لا يعفى الجميع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالإرشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع".

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وفى وقت سابق أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد اكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا أن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" أنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.