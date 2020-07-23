شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعالج العقم الهجومى لنجوم الإسماعيلى قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى على معالجة العقم الهجومى الذى يعانى منه الدراويش وظهر جليًا فى المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، حيث تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق وخسر من نادى مصر بهدف دون رد، ومنح جهاز الإسماعيلى مهامًا خاصة للمهاجمين حول كيفية تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص لاسيما أن تسجيل هدف وحيد فى مباراتين وأمام فرق متراجعة فى جدول مسابقة الدوري يمثل لغزًا غير مفهوم لاسيما قبل مواجهة مصر المقاصة الودية المقرر لها الأحد المقبل.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

ومن جانبه أكد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، أن الجهاز الفني لا ينظر للنتائج في المباريات الودية، بقدر الاهتمام بالأداء الفني والبدني للاعبين، وأضاف: "التجربة كانت مفيدة بشكل كبير للاعبين فى ظل ابتعادهم عن المشاركات منذ فترة طويلة"، وواصل: "حرصنا على تجريب مجموعة من الخطط الفنية، وإشراك أكثر من لاعب فى مراكز مختلفة للوقوف على مرونتهم التكتيكية ومدى قدرتهم على المشاركة بأكثر من مركز"، وأتم مدرب الدراويش: "نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروي بشكل رسمى والذى يحتاج لفترة لا تقل عن شهرين من أجل الوصول للمستوى المأمول”.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

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وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.