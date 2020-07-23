شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه أسوان اليوم فى بتروسبورت استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه إنبي بقيادة حلمى طولان، نظيره أسوان، فى الخامسة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لمواجهة الأهلى، يوم 7 من شهر أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز.

ويبحث الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، عن بدائل لخوض مباراة ودية غدًا الجمعة، بعد إلغاء المباراة التى كان من المقرر إقامتها بين الفريق البترولى ونظيره الإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفنى لإنبى خلال الساعات الجارية حول الطرف الثانى البديل للإنتاج الحربى بعد ظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الإنتاج مما أدى إلى إلغاء الودية.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة التى يجريها الجمعة المقبلة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن أنه حال استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يومًا بدون تدريب ما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائي لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.

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واستقر اتحاد الكرة على استئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس، على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس.

وأكد خالد المهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي أن مختار مختار مدرب الفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتم اكتشاف أكثر من حالة خلال إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا الأخيرة، مما تسبب فى إلغاء معسكر الفريق بشرم الشيخ وأكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه تم اكتشاف 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الانتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

وتلقى نادى الانتاج الحربى إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق وذلك الجمعة المقبلة ليقرر خالد مهدى مدير الكرة بالفريق انهاء معسكر شرم الشيخ والعودة للقاهرة لإجراء المسحة استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" اتحاد الكرة أخطرنا بضرورة إعادة مسحة كورونا الخامسة للفريق بسبب عدم وضوح بعض النتائج وحدد الجمعة المقبلة موعداً لإعادتها لذا قررنا العودة للقاهرة والاكتفاء بثمانية أيام فى معسكر شرم الشيخ لإستعادة اللياقة الفنية والبدنية للاعبين".