تريزيجيه يُهنئ صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هنأ النجم المصري محمود حسن تريزيجه، زميله في المنتخب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتسلم لاعبو ليفربول، لقب كأس الدوري الإنجليزي والميداليات الذهبية، مساء الأربعاء، بعد تتويجهم باللقب بعد غياب دام لمدة 30 عاماً.

ونشر محمود حسن تريزيجيه، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحمل صورته مع صلاح، لتهنئته بتتويجه قائلاً:"مبروك أخي".