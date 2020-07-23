نبيل معلول: أشجع الأهلي وأتمنى تدريبه.. والعمل في الزمالك صعب بسبب مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

عبر نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم عن أمنياته في تدريب النادي الأهلي يوما ما إذا عرض العملاق المصري عليه تدريبه.

وفي حوار مع برنامج "أوضة اللبس" على شاشة النهار قال معلول :"لو عرض علي تدريب الأهلي والزمالك، سأختار النادي الأهلي بكل تأكيد".

وأضاف معلول :"جماهير ولاعبي الترجي يميلون بطبيعة الحال إلى النادي الأهلي، وأنا منذ أن كنت صغيراً أشجع النادي الأهلي".

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وتابع مدرب الترجي التونسي الأسبق :"بالطبع الزمالك نادي كبير وتدريبه شرف لأي مدير فني، لكنني أميل إلى النادي الأهلي وهذا أول سبب تفضيله على الأبيض".

وأنهى معلول :"العمل في الزمالك سيكون أمراً صعباً بسبب صعوبة التعامل مع المستشار مرتضى منصور، بينما في النادي الأهلي هناك استقرار أكبر".

ويعمل نبيل معلول في الوقت الحالي على قيادة المنتخب السوري إلى كأس العالم 2022 وبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.