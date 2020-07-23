نبيل معلول: صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ.. وما يفعله "خرافي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالقادر سعيد:
اعتبر نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا أن النجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم العربية بعد الانجازات التي حققها مع ليفربول.
وفي تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار قال نبيل معلول :"محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ، ما فعله صلاح لم يفعله أي لاعب عربي من قبل".
وأضاف معلول :"هناك أكثر من لاعب عربي مميز، ولكن ما يفعله محمد صلاح هو شيء خرافي، أن تفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وهداف بريميرليج موسمين متتاليين فهذا شيء كبير".
وساهم محمد صلاح في المساهمة بقوة في عودة ليفربول إلى منصات التتويج مجدداً والفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وأنهى مدرب المنتخب التونسي الأسبق :"العالم كله الآن يحكي عن محمد صلاح، وعن كرة القدم العربية، هو اللاعب الأفضل في تاريخ العرب مع الاحترام للنجوم الأخرين".
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