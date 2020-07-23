"يوم تاريخي".. أول تعليق لصلاح بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مشيراً إلى أنه يوم تاريخي بالنسبة للنادي.

وتسلم لاعبو نادي ليفربول الميداليات الذهبية وكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأربعاء، بعد فوزه على تشيلسي بنتيجة (5-3).

وقال صلاح في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد التتويج بالبريميرليج: "الحمد لله مبسوط جدا ويوم تاريخي بالنسبة للنادي، حققنا اللقب بعد 30 عاماً من الانتظار".

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وأضاف: "جميع الأشخاص سعداء للغاية، وكنا نتمنى تواجد الجماهير ولكننا نتأقلم على الوضع وان شاء الله العام القادم نحتفل معهم".

وتابع صلاح: "كان لدينا تفكير كبير في يوم التتويج، بالطبع يوم تاريخي بالنسبة لنا وأول مرة نفوز بالدوري، وبالنسبة لي احساس كبير جدا، ولكن كان يجب أن نفكر في كل مباراة منفردة".

وأردف الملك المصري: "كنا نريد الفوز على تشيلسي لأن النادي خسر بسببه لقب الدوري قبل ذلك منذ 6 أو 7 سنوات، وكان يضع اللاعبين ذلك في رؤوسهم".

واختتم صلاح تصريحاته: "مبسوط لكوني أول لاعب مصري يفوز بالدوري الإنجليزي ومن قبله دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية".