نبيل معلول: الثنائي التونسي نجحا مع الأهلي والزمالك بنسبة 100%

تحدث التونسي علي معلول مدرب منتخب سوريا، عن التجربة الاحترافية للثنائي فرجاني ساسي وعلي معلول لاعبا الزمالك والأهلي في مصر. وقال معلول خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار: "ساسي ومعلول نجحا بنسبة 100% مع الزمالك والأهلي". وأوضح: "فرجاني ساسي أحد أفضل لاعب خط الوسط في القارة الأفريقية ويمتلك رؤية فنية عالية داخل الملعب، وهو عنصر مؤثر في تشكيل الزمالك بجانب طارق حامد". لاعب خط الوسط في القارة الأفريقية ويمتلك رؤية فنية عالية داخل الملعب، وهو عنصر مؤثر في تشكيل الزمالك بجانب طارق حامد". وأكمل: "ساسي يمتاز باللعب الهجومي وفهو يلعب في المركز رقم Advertisements 8 داخل الملعب". 8 داخل الملعب". وعن علي معلول " معلول قوة دفاعية وهجومية قوية للأهلي واي نادي يواجه صعوبات أمامه". وأضاف " أنا نصحت علي معلول بالانضمام للاهلي بالرغم من امتلاكه حينذاك عروضا اوروبية". وعن تعاقد الزمالك مع حمزة المثلوثي ظهير ايمن الصفاقسي التونسي، " سيكون إضافة كبيرة للزمالك لما يمتلكه من امكانيات دفاعية وهجومية".

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