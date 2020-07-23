عماد النحاس: مكالمة الخطيب للاعبين تحفزهم للانتقال إلى الأهلي

أكد عماد النحاس لاعب الأهلي السابق والمدير الفني للمقاولون العرب حاليًا، أن مكالمة محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي للاعبين، دائما ماتحفظهم للإنتقال إلي القلعة الحمراء.

وقال النحاس في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: " مكالمة الخطيب للاعبين دائما

ما تحسم موقفهم بالأنتقال للأهلي، لم أوقع على أي مستند للقلعة الحمراء ألا بعد انتهاء عقدي مع الدراويش".

وأضاف النحاس: " كل لاعبين الأهلي تناسب المقاولون وأفكر في ضم بعض الأسماء للمقاولون العرب

على سبيل الإعارة، الأهلي لم يفاوضني للتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق".

وأتم : " لم أكن محظوظا مع منتخب مصر كلاعب، وبعد الاتجاه للتدريب، وافقت مبدئيا على التواجد كمدرب عام مع إيهاب جلال بعد ترشيحه لقيادة منتخب مصر، ولكن الأزمات التي واجهت إ جلال في تكوين جهازه المعاون ونصائح بعض المقربين كانت سببا في التراجع".