عماد النحاس: الإسماعيلي نقطة تحول كبيرة في مسيرتي كلاعب

أكد عماد انحاس المدير الفني للمقاولون العرب حاليا، أن الإسماعيلي كان نقطة كبيرة في مسيرته كلاعب كرة قدم، وذلك قبل ينتقل من الدراويش للأهلي.

وقال النحاس في حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "لعبت في الإسماعيلي 6 مواسم وكنا دائما ما ننافس على لقب الدوري مع جيل ذهبي، لاعبو الفريق

الكبار استقبلوني بشكل جيد في أول أيامي داخل الدراويش".

وأضاف: "فترة الإسماعيلي كانت تحول في مشواري من لاعب ناشئ إلى لاعب كبير، شاركت في كل المباريات بالدوري الذي توج الدراويش بلقبه".

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وواصل: "سجل خط الدفاع في بطولة الدوري التي حصلنا به مع الإسماعيلي 20 هدفاً،

و كنت أتمنى التتويج بلقب إفريقيا مع الدراويش ولكن التوفيق لم يكن بجانب الفريق".

وأردف: " تراجع مستوى الإسماعيلي سببه الرئيسي عدم الحفاظ على قوامه الإساسي، الموسم الماضي أستغنى عن أفضل لاعبيه فكيف ينافس على اللقب، علي الفريق التمسك بقوامه الأساسي وفي حال بيع أي لاعب عليه التعويض بلاعبين على نفس المستوى".

وأتم: " الإسماعيلي كان يمتلك أقوى قطاع ناشئين في مصر والدليل على ذلك ظهور لاعب مثل حسني عبد ربه".