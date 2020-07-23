تريزيجيه يهنئ محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

هنأ المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا، مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول بعد تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي. وتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي بشكل رسمي بعد غياب 30 عاما، حيث تسلم لاعبو الريدز الميداليات الذهبية، عقب الانتصار على تشيلسي في الجولة قبل الاخيرة من المسابقة. في الجولة قبل الاخيرة من المسابقة. ونشر تريزيجيه تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مرفقة بصورة له مع محمد صلاح، ويهنئه بالتتويج بالدوري الإنجليزي.

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