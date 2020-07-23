مجدي عبدالغني: علاقتي بأندية الجمعية العمومية ليست وقت الانتخابات فقط

كد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن علاقته بأندية الجمعية العمومية مستمرة وغير مقتصرة على وقت الانتخابات فقط.

وقال عبدالغني، فى برنامج "البريمو"،

مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "دائمًا تكون علاقتي مستمرة مع الجمعية العمومية، وجمعية اللاعبين المحترفين من المفترض أن يكون لها مقعد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة".



وأضاف: "دائمًا أعطي اللاعبين والأندية حقوقها من خلال تواجدي فى اتحاد الكرة أو جمعية اللاعبين المحترفين".